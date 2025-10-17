Розмова, що зіграла на руку Кремлю: як Путін змінив риторику Трампа перед візитом Зеленського

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Reuters

Розмова телефоном “фюрера” РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, яка відбулася напередодні візиту українського лідера Володимира Зеленського до Білого дому, не було випадковою. Йдеться про очевидну спробу Кремля відвернути Вашингтон від постачання Tomahawk Україні.

Про це йдеться у матеріалі оглядача Sky News Айвора Беннетта.

Зазначається, що Москва добре усвідомлює очевидну зміну симпатій американського президента до України і побоюється, що це може призвести до надання Києву дозволу застосовувати американські ракети.

Цей дзвінок, зауважує Беннетт, “фюрер” намагався повернути Дональда Трампа до російського способу мислення. І, судячи з повідомлення Білого дому про телефонну розмову, “Путін, здається, досяг певного успіху”.

“Замість погроз і докорів, риторика Трампа щодо Росії знову стала теплою і розмитою. Він назвав розмову “дуже продуктивною”, заявив, що лідери досягли “великого прогресу”, і, що найважливіше, повідомили, що буде ще один саміт”, - йдеться у статті Sky News.

Втім, зауважує оглядач, чи можна це справді вважати прогресом? Адже після зустрічі лідерів на Алясці його не було, а тому Будапешт навряд чи буде чимось відрізнятися. Цілком ймовірно, пише Беннетт, що Трамп не “дасть Зеленському те, чого той хоче, в плані військової сили”, бо “якщо він це зробить, Путін буде змушений відповісти, і Будапешт буде зруйнований”.

“Саме коли Трамп, здається, готовий підтримати Україну і чинити тиск на Росію не лише на словах, Путін якимось чином примудряється переконати його і виграти час, незважаючи на те, що не виявляє жодних ознак компромісу і не йде на жодні конкретні поступки”, - наголошує оглядач Sky News.

Як приклад, він згадує вимогу Трампа про 30-денне перемир'я у березні, у травні - він погрожував масштабними санкціями проти РФ, а влітку очільник Білого дому дав Москві 50-денний, а потім 12-денний термін задля припинення війни. Однак Путін вдало маніпулював і сипав обіцянками. Таке враження, наголошує Беннет, що історія повторюється.

“Як Путін це робить? Його тактика, здається, щоразу однакова — запропонувати Трампу щось, що той може представити як прорив, і подати це з великою кількістю відвертого лестощів. У цьому випадку він привітав Трампа з його «великим досягненням» — припиненням вогню в Газі; подякував першій леді за її втручання у справу зниклих дітей в Україні; і погодився (а може, і запропонував) ще одну фотосесію віч-на-віч”, - йдеться у статті.

Якщо Будапешт відбудеться, Трамп отримає те, чого хоче – телевізійний момент, який стане черговою ілюстрацією його миротворчого президентства. Втім, більший приз отримає Путін, якого вперше від початку великої війни в Україні війни запросять на землю ЄС, незважаючи на постійні санкції Європи проти Росії.

Нагадаємо, видання The Telegraph пише про те, що зустріч Трампа та Путіна в Будапешті стане для ЄС політичним приниженням. Додатковий резонанс створює рішення Угорщини вийти з МКС після того, як він видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Ордер на арешт Путіна, який також видано МКС, не матиме наслідків для Угорщини — вона відмовилася виконувати такі зобов’язання.