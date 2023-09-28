“Розмова союзників”: Зеленський та Столтенберг обговорили посилення ППО в Україні

Український президент поінформував генсека НАТО про ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

Одним із головних питань, які у четвер, 28 вересня, обговорили президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, було посилення протиповітряної оборони для захисту українських міст від атак Росії взимку.

Про це Зеленський розповів на спільний пресконференції зі Столтенбергом, який перебуває з візитом у Києві, йдеться у повідомленні на сайті президента.

За словами президента, потрібно збільшити постачання систем ППО державами-партнерами.

"Необхідне посилення повітряного щита України. Ми обговорили ситуацію у зв’язку з очікуваними атаками на енергоінфраструктуру України", – сказав Володимир Зеленський, зауваживши, що генсек НАТО пообіцяв докласти для цього зусиль.

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Також Зеленський та Столтенберг обговорили ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою, потреби українських воїнів.

Президент України подякував генеральному секретарю НАТО за змістовну розмову.

“Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу”, - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент України і генеральний секретар НАТО також обговорили саміт Альянсу, який відбудеться 2024 року у Вашингтоні. Сторони погодилися, що цей саміт має стати результативним для України та НАТО.

Єнс Столтенберг зі свого боку зазначив, що Україна має потужну підтримку з боку всіх країн – членів НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжать надавати Україні найсучасніші засоби для відбиття російського вторгнення, зокрема танки, сучасні системи ППО, а також тренуватимуть пілотів для літаків F-16.

"Що сильнішою стане Україна, то ближче ми підійдемо до припинення російської агресії", – наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не планує припиняти війну та не відмовляється від погроз у бік зовнішнього світу.

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