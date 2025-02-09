У Кремлі відреагували на заяву Трампа про розмову з Путіним

Речник російського президента Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє ТАСС.

Пєсков коротко зазначив, що "комунікації між Москвою та Вашингтоном виникають різними каналами".

Нагадаємо:

Дональд Трамп заявив, що розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

За повідомленням, в інтерв’ю на борту Air Force One у п’ятницю Трамп сказав, що "краще не казатиме" про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним.

За словами американського президента, Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" на полі бою.

Трамп також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Про те, коли відбулася можлива розмова Трампа і Путіна, не уточнюється. Ані Кремль, ані Білий дім про це не повідомляли і слова американського президента не уточнювали.

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