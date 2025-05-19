Розмова Трампа і Путіна завершилася: про що домовилися

Переговори Путіна і Трампа / © Associated Press

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Розмова між диктатором Путіним і президентом США Дональдом Трампом завершилася і тривала понад дві години.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

Як передають пропагандисти, диктатор назвав розмову з Трампом «змістовною, відвертою і дуже корисною». Він сказав, що почув від президента США американську позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

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«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», — цинічно заявив Путін.

Диктатор погодився працювати над меморандумом з Україною, що включає і припинення вогню. Путін вважає, що Росії та Україні «необхідно знайти компроміси, які влаштували б усі сторони». Про який компроміс може йти мова, якщо мета РФ — знищення України, він не уточнив.

«Ми, загалом, на правильному шляху», — самовпевнено заявив воєнний злочинець Путін.

Нагадаємо, що перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував до Володимира Зеленського.

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Також повідомлялося, що Трамп поговорить із Зеленським і після закінчення розмови з Путіним.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори про закінчення війни в Україні «трохи» зайшли в глухий кут.