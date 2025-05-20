Розмова Трампа і Путіна змінила тон в мирних переговорах: ВВС назвало загрози для України

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та РФ зросла після того, як американський президент Дональда Трампа поговорив з диктатором РФ Володимиром Путіним. Крім того, менш ймовірними стали й нові санкції проти Москви.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Трамп після розмов заявив про те, що конфлікт РФ і України "може бути врегульований тільки між двома сторонами", які мають "негайно" почати переговори. Ці висловлювання очільника Білого дому, йдеться у статті ВВС, можуть бути ознакою того, що "США остаточно покинуть стіл переговорів".

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Пізніше Трамп припустив, що Вашингтону не доведеться відходити від посередництва у переговорах між двома країнами. Втім, наголосив, що у нього "червона лінія в голові", яку не захотів назвати: "Задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати”.

“Якщо США умиють руки від війни, як також погрожували віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо, чи означає це, що США також припинять будь-яку військову та розвідувальну підтримку України? Якщо це так, то Росія, яка має більші ресурси порівняно з Україною, відрізаною від американської підтримки, може вітати такий розвиток подій”, - йдеться у статті ВВС.

Проте це рішення не бажане для України. На цьому наголошував і президент України Володимир Зеленський увечері після розмови Трампа і Путіна

“Для нас усіх надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від переговорів і прагнення до миру", - заявив він.

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Видання звертає увагу ще й на те, як змінилися обіцянки Трампа щодо введення санкцій проти РФ. Глава Білого дому повідомив про можливі нові торговельні угоди з Москвою та економічні інвестиції, вважаючи це спокусою, яка може підштовхнути Путіна до мирної угоди. Натомість про нові санкції щодо російського банківського сектору та експорту енергоресурсів, якими погрожував раніше, Трамп навіть не згадав.

Результати переговорів обох президентів, а також російські масштабні удари по українських містах показують, "що будь-яке припинення вогню чи мирна угода все ще далеко за горизонтом", підсумувало видання.