Розмова Трампа з Путіним: чому обидві сторони приховали переговори – Портников пояснив

Портников зауважив, що хоч розмова відбувалася 7 листопада, усі наступні дні, незважаючи на поради Трампа Путіну, Росія продовжувала запуски безпілотників і ракет.

Про розмову обраного президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним офіційно не повідомляли ані американська, ані російська сторони. Про це писали лише у ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

Ні Росія, ні США не повідомляють про розмову, підкреслюють важливість її конфіденційності і делікатність самої теми. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников на своєму youtube-каналі.

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"Хоча з іншими очільниками держав, скажімо із президентом України Володимиром Зеленським Трамп розмовляв без усякої утаємниченості. А зараз, якраз тоді коли ми з вами розмовляємо про можливість перемовин між Трампом і Путіним, обраний президент Сполучених Штатів скажімо проводить розмови із президентом Сербії Олександром Вучичем", – зауважив Портников.

На його думку, той факт що у оточенні Трампа намагаються приховати факт розмови із Путіним свідчить що там дійсно усвідомлюють делікатність контактів з російським диктатором.

Журналіст наголошує важливість того, що розмова торкалися насамперед теми російсько-української війни.

"Як повідомляють джерела у Washington Post, Трамп порадив Путіну не займатися ескалацією війни, нагадавши також про значну американську воєнну присутність у Європі. Разом із цим обраний президент Сполучених Штатів говорив про необхідність якнайшвидше розпочати перемовини які мали покласти край цій війні. Також коротко торкнувся територіальної теми тобто мова йшла про ті українські території які залишаться під контролем Російської Федерації після того як воєнні дії між Росією і Україною будуть припинені", – нагадав Портников.

Журналіст зауважив, що WP не повідомляють про реакцію Путіна на слова Трампа.

"Про таку реакцію ми вже скоро дізнаємося, дивлячись, що буде відбуватися на російсько-українському фронті і на рівень бомбардування території України російськими ракетами і безпілотниками", – каже експерт.

Портников зауважив, що хоч розмова відбувалася 7 листопада, усі наступні дні, незважаючи на поради Трампа Путіну, Росія продовжувала запуски безпілотників і ракет по українських містах, намагаючись тероризувати українське населення і знищувати українську цивільну інфраструктуру перед зимою.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, але не став розголошувати подробиці цієї розмови. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що мільярдер і винахідник Ілон Маск, який останнім часом активно критикує Україну, брав участь у телефонній розмові Зеленського і Трампа після виборів.

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