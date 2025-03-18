Розмова Трампа з Путіним: що кажуть у Кремлі і Білому домі про припинення війни – головні заяви

Головні заяви Білого дому та Кремля про результати розмови Дональда Трампа та диктатора Путіна зібрав ТСН.ua.

Сьогодні, 18 березня, відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала понад півтори години.

ТСН.ua зібрав головні заяви Білого дому та Кремля про результати переговорів.

Путін підтримав ідею відмовитися від ударів по енергооб'єктах

Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду", – пишуть пропагандисти.

Український журналіст Сергій Сидоренко пояснив, чому диктатор так радо прийняв цю пропозицію.

"Останнім часом удари по енергетиці - це передусім українські удари по російським НПЗ. Тому Путін "благородно" "підтримав" 30-денну взаємну зупинку таких ударів", – зазначив він.

Що відповів диктатор Путін на пропозицію перемир'я

У Кремлі стверджують, що диктатор окреслив "низку істотних моментів" про 30-денне перемир'я. Зокрема він знову звинуватив Україну у нібито "недоговороздатності".

Із заяви російських пропагандистських ЗМІ можна зробити висновок, що поки Путін не погодився на 30-денне припинення вогню, яке запропонував Трамп і яке було підтримано Україною.

Путін назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій – зупинення мобілізації в Україні та заборона на надання військової допомоги й розвідданих з боку союзників. Диктатор вимагає, аби на час перемир'я Україна не змогла озброювати і посилювати свою армію.

Морське перемир'я

У Білому домі повідомили, що також будуть переговори щодо перемир'я на Чорному морі.

"Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході", – йдеться у заяві Білого дому.

Обмін полоненими

Путін поообіцяв Трампові, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною. РФ нібито обіцяє повернути за обміном 175 українських полонених.

Також РФ "як жест доброї волі" обіцяє передати Україні 23 важкопоранених військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні в медичних закладах Росії.

Вершина цинізму – звинувачення про "злочини" ЗСУ на Курщині

Російські пропагандисти, які передають деталі розмови, пишуть, що Путін, цитуємо: "звернув увагу на варварські терористичні злочини українських бойовиків проти мирного населення Курської області".

Ця цинічна заява вкотре показує сутність РФ. Як відомо, українські військові годували і дбали про цивільне населення Курщини, яке росіяни покинули напризволяще. Тим часом, саме РФ здійснює воєнні злочини на окупованих територіях України, як це було у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та багатьох інших населених пунктах. І навіть на власній території, росіяни завдали удару по школі-інтернату в Суджі, де ховалися цивільні мешканці.

Хокейний матч

У Кремлі заявляють, що Трамп підтримав ідею Путіна щодо організації хокейних матчів між США та Росією.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення під санкції потрапили і чимало російських спортсменів. Наприклад, ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від участі у всіх футбольних змаганнях. Також недавно Росію не допустили до участі на чемпіонаті світу-2026 з хокею.

Чим ще цікава заява Білого дому

Заява Білого дому, яку у соцмережі Х опублікувала речниця Керолайн Левітт не містить навіть і натяку на засудження РФ та її воєнних злочинів.

"Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром... Цей конфлікт ніколи не повинен був починатися і мав бути давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями", – йдеться в повідомленні Білого дому.

Також у заяві згадуються питання міжнародної повістки, яку обговорили Трамп і Путін, домовившись про співпрацю. Зокрема, вони визначили Близький Схід "як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам".

Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї.

"Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру", – сказано у заяві США.

Новини ТСН 19:30 18 березня. Перемовини Трампа і Путіна! До чого домовилися? Наживо із Вашингтона

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