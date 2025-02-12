Трамп і Путін домовилися: як українці реагують на телефонну розмову двох президентів

12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Трамп підтвердив розмову в соцмережі Truth Social, зазначивши, що обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику та штучний інтелект.

Сторони домовилися про спільні зусилля для припинення війни та можливі взаємні візити. У Кремлі підтвердили, що розмова тривала півтори години і йшлося про мирне врегулювання війни в Україні.

Путін також запросив Трампа відвідати Москву.

ТСН.ua поцікавився, як відреагували українці в соцмережах на цю розмову.

"Зберігайте здоровий глузд"

Політолог та історик Вадим Денисенко вважає, що переговори вже стартували (йдеться про мирні переговори, – ред.) і протягом наступних трьох місяців стане зрозуміло, чи будуть вони результативними.

За словами політолога, стиль переговорів Трампа з Путіним є дворівневим: на верхньому рівні він тепло відгукується про Путіна, а на нижчому – жорстко попереджає про економічні удари.

"Зараз усе залежить від того, які вимоги сторони викладуть на стіл. Спочатку вони будуть жорсткими, потім будуть помʼякшуватися. А далі або буде консенсус, або ні. Поки відповіді на це питання не існує в принципі", – додав він.

Зокрема, Денисенко застерігає від чуток, які можуть виникнути згодом, та закликає зберігати здоровий глузд.

"Адже вже зараз десятки експертів розповсюджують зраду на тій підставі, що розмова Трампа з Путіним була довшою, ніж Трампа з Зеленським. І це лише початок", – зауважив він.

Журналісти проводять паралелі

Журналістка Ольга Лень на своїй сторінці у фейсбуці зауважила, що американський та російський президенти говорили про припинення війни в день, коли в Україні запровадили Національний день молитви.

"Навіщо нам Трамп, якщо з українцями Бог", – додала Ольга.

Журналістка Оксана Тороп у своєму дописі показала протилежні реальності, адже вранці росіяни завдали ударів по Києву, а ввечері вже обговорюють мирні переговори.

Також читайте Посланець Трампа таємно зустрівся з Путіним у Москві: гучні подробиці

"Знаєте, про шо я подумала, коли сьогодні земля затряслася від ракети? Що нарешті з цього даху обсиплеться сміття всяке. І від дерев, і від пташок. А так да, у Трампа все стрімко. Зранку пофігачили нас ракетами, а ввечері хоп – і початок мирних перемовин", – написала Оксана.

Українська журналістка, кандидатка політичних наук Олеся Яхно зазначає, що заяви Піта Гегсета на "Рамштайні" та оприлюднена позиція Трампа під час розмови з Путіним "переводять ситуацію на level відповіді європейських лідерів".

Журналіст Сергій Костеж зазначив, що Путіна так не тішив білоруський диктатор, як Трамп.

"Все не так паршиво, як здається, звісно. Але так епічно країна #1 ще не сідала в калюжу ніде. Ані в Кореї, ані у Вʼєтнамі", – додав він.

За словами журналіста Остапа Дроздова, є погані варіанти, гірші та найгірші. Він зауважив, що зараз країна найвразливіша, бо очікує припинення "кривавої епопеї", зокрема очікує близького фіналу "затяжного горору".

"І ось чому найгірший сценарій тепер – коли цього не станеться. Бо коли гасне промінь останньої надії, який так прожекторно всіх просвітив наскрізь – після такого настає ще темніша темінь, до якої очі, осяяні променем надії, не звикнуть уже ніколи", – зауважив журналіст.

Своєю чергою український журналіст, який працює в Сполучених Штатах Америки, Остап Яриш зауважив, що Дональд Трамп не згадав Кіта Келлога серед людей, які займатимуться переговорами з Росією та Україною.

Що кажуть депутати

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Трамп любить перемагати, і якщо він хоче зробити Америку великою – має виграти. За словами Гончаренка, якщо Путін зараз не програє, він не зупиниться.

Також він додав, що Україна ще може здивувати цей світ.

"Україна існує не тому, що хтось з кимось добре поговорив телефоном. Ми вистояли, бо показали світу, що вміємо боротися. Ми заплатили за своє право на існування найвищу ціну. Три роки тому багато хто думав, що нас не стане. Але ми не просто вистояли – ми стали сильнішими. І ми ще можемо здивувати цей світ", – написав нардеп у соцмережі.

Під його дописом користувачі активно висловлюються щодо Трампа.

Скриншот із соцмереж

Нардепка Мар’яна Безугла коротко прокоментувала розмову двох президентів.

"Тримаймося", – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Ірина Геращенко вважає, що міжнародним партнерам варто розмовляти з кремлівським терористом з позиції сили та примусу.

Також читайте Армія Путіна окупує цілу Європу: Зеленський назвав приголомшливі цифри

"Сьогодні вночі Київ і вся Україна дуже гучно чули, як Путін "хоче" миру. Дуже хочеться, щоб наші міжнародні партнери розмовляли з кремлівським терористом з позиції сили і примусу", – написала нардепка в соцмережах.

Володимир В’ятрович зазначив, що Путін десятиліття проводив активну інформаційну кампанію для того, щоб нинішню агресію приховати за пропагандою про участь Росії в перемозі над нацизмом. Як вважає нардеп, це дало результат.

Реакція суспільства

Блогер Євген Іхельзон іронічно зазначив, що "якби Трамп був президентом, Друга світова б не почалася".

Користувач Сергій Марченко називає розмову Трампа й Путіна нерівнозначним обміном, адже, на його думку, невідомо, що отримав від її проведення американський президент.

"Я розумію, що отримав від цієї розмови путін, але я не розумію, що отримав Трамп? Це якесь потужне падіння мордою в калюжу наших американських партнерів. Причому ніхто їх до цього не спонукав. Трамп радісно кинувся в брудну калюжу сам!" – написав чоловік.

Громадський діяч Андрій Смолій вважає, що Трамп "фактично легалізував міжнародного злочинця – Путіна".

Також читайте Чи є в України шанси стати членом НАТО: Умєров зробив гучну заяву

"Трамп фактично легалізував міжнародного злочинця, терориста та вбивцю – путіна. Вивів його на цивілізовану арену. Повернув до життя того, хто розвʼязав найкривавіші бійні нової епохи та століття. Проте це не цікавить Трампа. Його цікавить власний піар і тріумф", – написав Смолій у соцмережах.

Український економіст Тимофій Милованов зауважив, що у своєму дописі на Truth Social Трамп пише про "COMMON SENSE" для зупинки війни.

"Конкретики немає – лише про припинення смертей українців і росіян. Послідовність цих дзвінків (мається на увазі спочатку Путіну, потім Зеленському, – ред.) не на користь України, але сам факт оголошення формальних переговорів – це плюс", – додав він.

Журналіст Олег Базар зазначає, що про переговори наразі нічого невідомо, так само, як і про розмову Трампа та Путіна.

На його думку, на це варто зважати, адже післязавтра все може змінитися, і невідомо, чого саме хоче Путін.

Що пишуть у соцмережі "Х"

У відомій соцмережі "Х" несеться хвиля обговорень щодо розмови двох президентів.

Зокрема, користувач "Віталік Овчаренко" зазначає, що після Трампа розмовляти з Путіним почнуть й інші, своєю чергою користувач Red Roger вважає, що "світ стрімко летить у третю світову", дописувачка "Українка з перцем" додає, що президент Америки підтримує терористичну РФ.

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп одразу поговорив із Зеленським.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.