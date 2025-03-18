Розмова Трампа з Путіном: що сказав диктатор про перемир'я і удари по енергооб'єктах

Путін хоче, що б Україна зупинила мобілізацію та припинила озброювати армію під час перемир'я.

Російський диктатор Путін нібито підтримав ідею Дональда Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду своїм військовим.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

У Кремлі стверджують, що диктатор окреслив "низку істотних моментів" про 30-денне перемир'я. Зокрема він знову звинуватив Україну у нібито "недоговороздатності".

Також Путін хоче, що б Україна зупинила мобілізацію та припинила озброювати армію під час перемир'я.

Нагадаємо, що напередодні дзвінка до Путіна з Дональдом Трампом розмовляв прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Сьогодні, о п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Згодом стало відомо, що переговори Трампа з Путіним тривали понад півтори години.

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