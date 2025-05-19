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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Розмова Трампа з Путіним: дипломат сказав, чи варто Україні очікувати позитивного результату

Президент США Дональд Трамп доволі спокійно реагує на дії російського очільника Володимира Путіна, зокрема його ставлення до перемовин у Стамбулі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН.ua

У понеділок, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Нічого хорошого Україні від неї чекати не слід.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Якщо чесно, я не очікую нічого позитивного для України, на превеликий жаль. Хоча, зазвичай я оптимістично налаштований, але в даному випадку — ні. Тому що те, що ми спостерігаємо за останні тижні і місяці, Трамп вигороджує Путіна де можна і де не можна. І от ця вся історія навколо Стамбула в черговий раз продемонструвала, що хоч Путін відверто, як би делікатніше сказати, не звертає уваги на те, що говорить Трамп. Трамп цього не помічає", — зазначив він.

Дипломат акцентував: президент США Дональд Трамп спокійно реагує на дії російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, щодо перемовин у Стамбулі і того, хто на цих переговорах представляв РФ.

"Тебе (Путіна — ред.) запрошують, тобі пропонують, ти посилаєш невідомо кого, робиш відповідні заяви і так далі. Ну про що мова? Але Трамп при тому при всьому спокійно на це реагує: "Ну, не приїде Путін до Стамбула, і я не приїду. А що, він збирався їхати? Не збирався, так чого я поїду". Ну це те, що насправді в нормальну голову не влазить", — наголосив дипломат.

Раніше ми також писали, що Україна очікує на телефонну розмову Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити питання війни і миру. З словами радника ОПУ Михайла Подоляка, всі налаштовані на активний дипломатичний період, коли треба обговорити питання війни і миру саме через інструменти дипломатії, де глобальним посередником є президент США”, — наголосив Подоляк.

Він додав: у Європі всі зустрічі присвячуються питанню: чи можна про щось домовлятися з Росією?

“Я не бачу тут, безумовно, сценаріїв без використання інструментів примусу. Саме з нашими європейськими партнерами президент активно обговорює інструменти тиску, зокрема санкційні”, — зазначив Подоляк.

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