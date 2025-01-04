Розмова тривала понад три години: відомий американський подкастер записав інтерв'ю із Зеленським

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години.

Про це Фрідман повідомив у соцмережі Х.

"Я мав чудову розмову з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту вийде в понеділок. 3+ години", – написав він.

Нагадаємо, 30 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що погодився записати подкаст із американським вченим та інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Що відомо про Лекса Фрідмана

Лекс Фрідман (Олексій Олександрович Фрідман) – американський вчений та інтерв'юер, що має українсько-єврейське походження, народився у Таджикистані й виріс у Москві, зазначає "Українська правда".

Фрідман розпочав свій подкаст у 2018 році. Спочатку він називався "Подкаст про штучний інтелект", але у 2020 році був змінений на "Подкаст Лекса Фрідмана" (The Lex Fridman Podcast).

В епізодах подкасту брали участь, зокрема, обраний президент США Дональд Трамп, бізнесмен Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, засновник Facebook Марк Цукерберг, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Фрідман відвідував Україну під час повномасштабної війни влітку 2022 року.

Раніше Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини наступного тижня.