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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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172
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3 хв

Розмова з агресором: Подоляк про те, як Путін використає переговори з Трампом

Без страху відповідальності Путін продовжить убивства, переконаний Михайло Подоляк.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

США повинні усвідомити безглуздість переговорів із Путіним і вжити рішучих дій, щоб зберегти роль глобального лідера.

Таку думку висловив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу FreeДом.

«Це питання особистої репутації. Акцентую увагу, що будь-які переговори з Путіним безглузді. Без відчуття Путіним, що він перебуває в глухому кутку, що йому має бути страшно, без цього нічого не буде. Путін вважатиме себе вправі руйнувати міжнародну правову матрицю, вбивати будь-яку кількість людей і не нести жодної відповідальності», — сказав він.

Подоляк зазначив, що Путін зараз перебуває у своєму природному стані, коли вважає, що жодної відповідальності за масові вбивства не нестиме. Крім того, паралельно з розмовою з Трампом РФ завдала масованого удару по Києву, а саме — по житлових кварталах.

«Він відкрито говорить: „Ви по суті для мене ніхто, ви ні на які процеси не впливаєте“. Це питання внутрішнього відчуття Трампа, чи готовий він змиритися, що якийсь суб’єкт Путін безсторонньо і відверто говорить, що Трамп не відіграє жодної ролі в цьому політичному процесі», — сказав радник очільника ОП.

Подоляк вважає, що має минути якийсь час для того, щоб США самі для себе ухвалили рішення: або вони йдуть шляхом перетворення з країни-глобального лідера на країну середнього рівня впливу, або вони використовуватимуть ті ресурси та інструменти, які в них є.

«Це не тільки санкції і мілітарні можливості, а й дипломатичний тиск на різних рівнях, і інформаційний тиск, які справді приведуть Путіна до бодай якогось усвідомлення ризиків, з якими він зіткнувся і буде далі стикатися. Для цього потрібен якийсь час Трампу і погано, що цей час спливає», — зазначив він.

За словами Подоляка, у телефонній розмові Путін наголосив на незначущості ініціатив США і на тому факті, що Росія не зацікавлена в закінченні війни та партнерстві зі США.

«Це все потрібно усвідомити нашим американським колегам — що репутаційно це має дедалі гірший вигляд, і дедалі більш шокуючий вигляд для партнерів США, веде до втрати відчуття стабільності», — додав він.

Радник очільника ОП вважає, що США слід зрозуміти: війна не може закінчитися на умовах Росії, і водночас США й надалі продовжуватимуть вважати себе глобальним центром впливу.

Розмова Путіна і Трампа

Ввечері 3 липня Путін мав розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Переговори тривали майже годину і стосувалися, зокрема, війни в Україні. Зокрема, господар Кремля наголосив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

Тим часом Дональд Трамп зізнався, що під час спілкування з Путіним не досяг жодного прогресу. Президент США наголосив, що «не задоволений» розмовою з очільником Кремля.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нову телефонну розмову між Трампом і Путіним. Він нагадав, що Україна одразу підтримала ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. Проте її відкинув Кремль.

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