Розмова Зеленського та Байдена й тиск Джуліані на Україну. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент США Джо Байден 7 червня в телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським обговорив плани американської адміністрації надати Києву 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Читати далі –>
- Аудіо, яке раніше не було опубліковане, оприлюднило CNN: воно показує, як давній радник та адвокат колишнього президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані невпинно тиснув на український уряд у 2019 році для розслідування безпідставних змов щодо тодішнього кандидата Джо Байдена. Читати далі –>
- У Києві з 10 поверху викинули собаку. Якщо провину власника доведуть - чоловікові можуть присудити до восьми років тюрми. Читати далі –>
- У межах конференції WWDC 2021 Apple представила нову версію своєї ОС для смартфонів. Читати далі –>
- У селі Вознесенське, що у Черкаській області, 62-річна жінка потрапила до криниці. З’ясувалося, що вона забралася туди з власної волі. Читати далі –>