Розмовляли близько 50 хвилин: Меркель та Лукашенко обговорили, як вирішити проблему з мігрантами

Розмовляли близько 50 хвилин: Меркель та Лукашенко обговорили, як вирішити проблему з мігрантами

Це перша розмова Лукашенка з лідером європейської країни після президентських виборів 2020 року і жорстоких репресій.

Олександр Лукашенко та в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель провели переговори та обговорили ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах.

Про це повідомляє білоруська державна агенція "Белта".

Телефонна розмова тривала близько 50 хвилин. Співрозмовники обговорили шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні.

Також читайте На кордоні з Білоруссю польська поліція затримала пропагандистів Russia Today

Меркель та Лукашенко особливу увагу звернули на питання гуманітарної підтримки біженців. Насамкінець вони домовилися про подальші контакти з метою вирішення ситуації на кордонах Білорусі та країн ЄС.

У прес-службі Ангели Меркель трохи згодом підтвердили цю інформацію.

Зазначимо, що це перша розмова Лукашенка з лідером європейської країни після президентських виборів 2020 року і хвилі жорстоких репресій, які сколихнули країну у відповідь на масові акції протесту.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю Лукашенкового режиму на західні санкції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання