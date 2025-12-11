Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент Володимир Зеленський майстерно відреагував на заяву Дональда Трампа щодо можливості проведення виборів в Україні.

Про це в етері Еспресо повідомив політик, голова ГО Центр спільних дій та віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції 2005 року Олег Рибачук.

«Заяву Трампа щодо виборів Зеленський використав дуже майстерно. Ми постійно чуємо, що поки триває війна, і доки президентом буде Зеленський, росіяни не зацікавлені закінчувати війну», — сказав він.

Реклама

Рибачук підкреслив, що суспільству важливо пояснювати, чому зараз неможливо провести вибори.

«Зеленський сказав: якщо нам будуть гарантувати безпеку, якщо Росію можна змусити припинити атаки, якщо в Україні буде ситуація, коли нічого не літає і не вибухає, і безпека гарантована — а це те, чого ми прагнемо, тобто гарантій безпеки — то ми готові. А далі йдуть технічні питання. Зокрема, треба ставити питання: хто це профінансує», — наголосив він.

Політик зауважив, що Україні спільно з європейськими законодавцями та провідними експертами потрібно починати роботу над організацією виборів за кордоном.

«Я бачу плюс у тому, що вже треба думати, бо поки що Верховна Рада навіть не починала роботу над особливостями проведення виборів — чи то в умовах воєнного стану, чи в умовах підвищеної загрози», — додав Рибачук.

Реклама

Він також підкреслив, що Зеленський влучно передав ініціативу західним партнерам.

«Американці — там же не тільки Віткофф і Дональди старший та молодший. Там є й цілком пристойні аналітики, які розуміють, про що йдеться. Там є міжнародні організації, відповідальні за вибори», — зазначив політик.

За його словами, позиція України зараз полягає в готовності працювати разом із партнерами над умовами, які зроблять вибори реальними.

«Тобто ми відкриваємо двері і кажемо: Будь ласка, давайте разом сядемо, гарантуємо нашим виборцям безпеку, нашим політикам — безпеку проведення кампанії. Давайте проведемо вибори на європейських стандартах», — підсумував Олег Рибачук.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп знову заявив, що Україні потрібно провести вибори, бо їх, мовляв, давно не було.