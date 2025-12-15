"Розмови завжди не прості": Зеленський про переговори зі США у Берліні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні, які тривали вчора і сьогодні (14-15 грудня).

Про це глава держави сказав під час виступу на бізнес-форумі у Німеччині.

«У нас завжди такі розмови, вони не прості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна. Багато, дуже багато деталей», — сказав він.

Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за наданий майданчик для переговорів.

«Увага до цього безумовно дуже серйозна. Ми йдемо пунктами, ми визначаємо кроки, які потрібні, щоб мир став достойним. Для нас все важливо. Єдність для українців. Тому таке важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємося. Єдність — це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні. Ми продовжуємо нашу дипломатію спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни», — зазначив Зеленський.

Він закликав Європу не забувати, що це саме Росія принесла війну до України.

Раніше журналіст Axios повідомив, що сьогоднішня зустріч Віткоффа із Зеленським була продуктивною.

Секретар РНБО Умєров заявив, що на переговорах протягом останніх двох днів було досягнуто «реального прогресу».