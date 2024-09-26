"Рознесемо вщент": Трамп відреагував на можливі плани Ірану вбити його

Політик припустив, що останні два замахи на нього можуть бути пов’язані з Іраном.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп різко відреагував на інформацію про можливі плани Ірану щодо його вбивства.

Про це повідомляє ABC News.

Зауважимо, 24 вересня Офіс директора Національної розвідки поінформував Трампа про ймовірну загрозу вбивства з боку Ірану для "дестабілізації та сіяння хаосу в США".

"Якби я був президентом, я б повідомив країні, від якої є загроза, у цьому випадку Ірану, що якщо ви зробите що-небудь, щоб нашкодити цій людині, ми рознесемо ваші найбільші міста і саму країну вщент. Ми рознесемо її вщент", – заявив Трамп на мітингу в Північній Кароліні.

Політик додав, що наразі в США "немає такого керівництва" і немає таких лідерів.

Республіканець також висловив припущення, що останні два замахи на нього можуть бути пов’язані з Іраном:

"Нам відомо про два замахи на моє життя, і вони можуть бути пов’язані або не пов’язані… з Іраном. Але я насправді не знаю".

Як зазначає ABC News з посиланням на офіційних осіб, немає жодних свідчень того, що Іран пов’язаний з двома спробами вбивства Трампа.

До слова, Трамп назвав причиною нещодавньої спроби другого замаху на себе "риторику" президента США Джо Байдена і кандидатки у президенти від демократів Камали Гарріс.

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