"Розпач диктаторів": чому Лукашенко лякає Польщу вторгненням ПВК "Вагнер"

За словами Олександра Лукашенка, терористи із ПВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що терористи із ПВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув". Хоча Лукашенко погрожує Польщі "вагнерівцями", але найбільше вони загрожують саме Білорусі.

Чому це так, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Погрози Лукашенка – свідчення розпачу диктаторів Росії та Білорусі через нездатність завадити надходженню Україні західної військової допомоги через Польщу. Диктатори у Москві та Мінську намагаються створити осередок загрози в Білорусі, щоб відволікти Сили оборони України від фронту на сході та півдні країни", - йдеться у поясненні.

У Центрі стратегічних комунікацій також зауважили, що спроби налякати Польщу "вагнером" марні, адже це одна з найсильніших країн НАТО і захищена гарантіями колективної безпеки Альянсу.

До того ж, у Білорусі не фіксується достатнього потенціалу для нового вторгнення з її території до України.

"Однак ситуація постійно відстежується українським командуванням.Найбільшу загрозу ПВК "Вагнер" представляє для самої Білорусі, а запрошення найманців перетворює режим Лукашенка у спонсора міжнародного тероризму", - наголосили експерти.

Нагадаємо, російський правозахисник Володимир Осєчкін вважає, що терористів ПВК "Вагнер" готують до ймовірних операцій на території Польщі. Протягом останніх днів найманцям Пригожина кажуть, що вони збираються вторгатися до Польщі.

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