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Сьогодні, 19 листопада, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і диктатор РФ Володимир Путін розпочали свою історичну зустріч на полях саміту АТЕС Шеньчжені.

Що відомо про тристоронні переговори, читайте на сайті ТСН.ua.

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Саміт відбувається на розкішному курорті Kylin Villa, що розташований на березі озера серед пишних передгір’їв у районі Наньшань міста Шеньчжень. Перед початком основної зустрічі лідери стали разом для спільного фотографування на тлі прапорів своїх країн. Водночас Трамп, Сі і Путін не потиснули один одному руки.

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ЗМІ пишуть, що саміт було відкладено щонайменше на півтори години. Адже перед початком Трамп і Сі влаштували незапланований пізній обід в Kylin Villa. Путін з ними не обідав, а натомість приїхав на зустріч з готелю.

Вступна промова Сі

Під час зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що це перший випадок, коли очільники Китаю, США та Росії зустрічаються в такому форматі, а тому ця подія має «проривне значення».

За його словами, три держави мають спільно підтримувати мир і стабільність у світі, а також робити більший внесок у «прогрес людства» і відповідати на «глобальні виклики».

За даними Сіньхуа, пише пише Bloomberg, Сі визначив чотири принципи відносин між КНР, РФ і США: взаємна повага, мирне співіснування, взаємовигідна співпраця та діалог. Його пропозиції охоплюють ядерне роззброєння, енергетичну безпеку і механізми запобігання військових конфліктів.

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Лідер Китаю наголосив, що «важливо не перетинати червоні лінії один одного». З його слів, «ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна допустити». Сі закликав до створення світу, «вільного від ядерної зброї».

Путін видав заяву про мир

Кремлівський «фюрер» Володимир Путін зухвало висловився про «спільну відповідальність» Китаю, Росії і США за підтримання «міжнародного миру й безпеки». Диктатор нагадав, що ці три країни є переможницями у Другій світовій війні. За його словами, вони мають «зберігати та зміцнювати систему міжнародного права».

Також Путін заявив, що Москва, Вашингтон і Пекін нібито мають «багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів».

«Я переконаний, що Росія, США та Китай, наші народи здатні зробити значний внесок у зміцнення миру та стабільності у світі, якщо ми будемо конструктивно співпрацювати на основі взаємної поваги, рівності та балансу інтересів», — висловився російський «фюрер».

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Окрім того, Путін заявив, що обговорював Україну під час своїх попередніх зустрічей на саміті із Сі та Трампом.

Трамп висловися про війну в Україні

Американський лідер Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливого наближення завершення війни в Україні.

«Я думаю, що певні зрушення відбуваються. Гадаю, Путін і, сподіваюся, інша сторона також хочуть покласти край цій війні», — заявив президент США.

Попри невисокі очікування щодо конкретних домовленостей за підсумками сьогоднішньої зустрічі, Трамп не виключив такого сценарію.

«Побачимо, чи зможемо ми чогось досягти», — сказав він перед тим, як журналістів попросили залишити залу і переговори продовжилися у закритому форматі.

Заява про зустріч, що «творить історію»

За його словами, жодні проблеми так і не були вирішені», відмовившись від переговорів з лідерами, де є розбіжності.

«Занадто часто колишні лідери уникали розмов з країнами, з якими у них були розбіжності, а ми відчуваємо протилежне. Жодного миру ніколи не було досягнуто через зменшення можливостей для взаємодії та спільного виступу. Ми обираємо інший курс», — наголосив він, звернувшись до Путіна і Сі.

Окрім того, Трамп заявив, що «історичний саміт» пропонує США, Китаю і Росії шанс «шукати нові можливості та підходи» для вирішення низки «дуже важливих питань».

«Усі в цій кімнаті знають, і ми сподіваємося створити краще майбутнє для всіх нас», — висловився він.

Зі слів Трампа, він, Сі і Володимир Путін «дійсно творять історію», адже їм «є багато чого обговорити».

«Ми несемо особливу відповідальність за підтримку відкритого, шанобливого і продуктивного діалогу з питань, що впливають не лише на наших людей, а й на всю планету», — пафосно додав очільник Білого дому.

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