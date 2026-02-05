ТСН у соціальних мережах

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі — Умєров

В ОАЕ стартував другий день переговорів між Україною, США та Росією.

Переговори

Переговори / © Стів Віткофф у мережі Х

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, Сполученими Штатами й РФ. Сторони працюватимуть у звичних форматах.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій», — зазначив він.

Підсумки обіцяють оприлюднити згодом.

Переговори в Абу-Дабі: Зеленський розкрив деталі першого дня

Раніше очільник держави Володимир Зеленський розповів про деталі другого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, які відбуваються 4–5 лютого в Абу-Дабі. У межах зустрічей продовжується обговорення дипломатичного шляху завершення війни та надійних гарантій безпеки.

«Наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося — щоб люди в Україні це відчували, — що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни використовуватимуть усе собі на користь і продовжуватимуть удари», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався другий раунд переговорів між Україною, США та Росією.

Відомо, що українську делегацію в Абу-Дабі представляють: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та радник ОПУ Олександр Бевз.

Зокрема, запланована двостороння зустріч з американською делегацією, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. На поряку денному — обговорення документа щодо гарантій безпеки і так званий «план процвітання».

