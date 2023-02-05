"Розправляться по-чорному": Піонтковський розповів про "мінівійськовий переворот у бункері Путіна" і його наслідки

За словами експерта, Герасимов і Шойгу змусили Путіна зменшити впливи Пригожина. Тому ставленика голови ПВК "Вагнер" Суровікіна зняли з посади.

Всередині російського військово-політичного керівництва – конфліктна ситуація через невдачі на фронті.

Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, інформує "Апостроф".

Експерт стверджує, що в ніч на 11 січня в бункері Путіна "стався мінівійськовий переворот". Тоді голова Міноборони Шойгу та начальник Генштабу Герасимов змусили Путіна зняти Суровікіна, якого Піонтковський називає "пригожинським призначенцем", і призначити на його місце Герасимова.

"От Путін ще з літа, або навіть весни минулого року, доводить суспільству, що винні генерали. Він же спустив з повідця двох своїх псів – Пригожина і Кадирова, які неймовірно ображали Герасимова та Шойгу. Вони вимагали їх розжалувати, відправити рядовими босоніж на фронт викуповувати провину... Все йшло до того, що Путін вчинить з Герасимовим так само, як Сталін вчинив з генералом Павловим, якого він розстріляв... Але ці не стали чекати такої долі, а треба сказати, що вся ця генеральська тусовка досить згуртована, і ось вони прийшли і зажадали Путіна припинити цю кампанію і повернути Герасимова", – сказав політолог.

За його словами, генералітету РФ вдалося переконати Путіна, що амбіції Пригожина вищі, ніж просто роль військового керівника, оскільки він звертався до Володимира Зеленського із пропозицією про переговори. Нібито диктаторові на підтвердження цього показали якісь документи.

"Загалом у Пригожина вже дах поїхав, і він позиціонував себе як майбутнього політичного керівника. І ось Герасимов і Шойгу досягли своєї мети, а з Пригожиним вони зараз розправляються по-чорному", – підсумував Піонтковський.

Нагадаємо, 11 січня начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначили командувачем Об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.

Сергій Суровікін, який пробув на цій посаді лише три місяці, став заступником Герасимова. У NYT пояснили, чому Путін призначив Герасимова замість Суровікіна.

Раніше ТСН.ua зібрав цікаві думки експертів, навіщо Путін змінив керівництво окупаційної армії в Україні.

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