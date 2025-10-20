Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Диктатор Володимир Путін намагається влинути на США, маючи великі економічні прозиції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, яка не належить йому, але він її використовує як свою приватну власність. І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить. Тому в нас різний підхід з Російською Федерацією. Розпродажем України ніхто не буде займатися», — сказав він.

Реклама

Зеленський також зазначив, що Трамп хоче швидкої перемоги, закінчення війни — і це перемога для всіх адекватних людей, а Путін хоче тотальну окупацію України.

«І він (Путін — ред.) використовує інструменти для того, щоб просто зберігати цю невизначеність, щоб не запроваджувалися санкції, щоб Трамп не пішов у вторинні санкції. А що він може давати? Території у нього великі, енергетичні проєкти великі, велика кількість компаній, які санкціоновані. Це великі гроші. Ті чи інші інтереси американської економіки в Росії», — додав президент.

Раніше з’явилася інформація, що Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». Глава Білого дому нібито наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.

Однак згодом Трамп спростував цю інформацію. Зокрема, заперечив, що обговорював з Володимиром Зеленським передавання Донбасу Росії, а позиція Штатів полягає в тому, що сторони повинні залишитися на тих рубежах, де вони перебувають наразі, тобто на лінії фронту.