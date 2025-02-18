Розрахована на "туземців": у Третій штурмовій висловилися щодо угоди про корисні копалини

Слід зважати на реальну ситуацію і скласти угоду так, щоби мати чіткі гарантії, а не чергові декларації.

В України, на жаль, не так багато інструментів для так званих "торгів" із США, проте під час укладання угоди про корисні копалини необхідно сформувати правильну ціну та умови використання цих ресурсів.

Про це сказав Максим Жорін "Мосе", екскомандир полку "Азов", підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр.

"Це, насправді, досить сумно, але виходити потрібно з тієї ситуації, яка склалась. Тому не дуже підтримую категоричні заперечення на укладання будь-яких угод стосовно корисних копалин. Та враховуючи інформацію, яка зʼявилась в ЗМІ про запропоновані США умови договору, він таки розрахований на "туземців". Щоб все вичистити не надавши натомість жодних реальних гарантій", - сказав Жорін.

Він наголосив, що Україна має сформувати правильну ціну та умови використання цих ресурсів і не віддавати їх просто, як сировину.

"І не за чергові х***ві декларації", - додав Максим Жорін.

Нагадаємо, як днями написали західні ЗМІ, угодою про корисні копалини президент США Дональд Трамп вимагає більшої частки ВВП України, яка перевищує репарації, накладені на Німеччину за Першу світову війну, що означає економічну колонізацію України. Також зауважимо, що в угоді йдеться не лише про важливі мінерали, а й про всю інфраструктуру: від портів до нафти, газу та більшої частини ресурсів країни.

Водночас Україна "не відкинула" запропоновану угоду щодо корисних копалин сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, Україна все ще обговорює запропоновану США угоду про рідкісноземельні метали. Очікується, що ця угода таки буде підписана.