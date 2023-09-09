"Розраховуємо на подальший тиск": Зеленський назвав, які санкції потрібні проти Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкційний наступ світу проти Росії має посилитися.

Про це він заявив під час зустрічі з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, який разом з Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти РФ.

"Важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів російських терористів. Також треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Наша санкційна група вже продемонструвала вагомі результати. Розраховуємо на подальший тиск, який дасть Україні змогу швидше перемогти російський терор", - сказав президент.

Нагадаємо, Росія прагне послаблення санкцій в обмін на відновлення Чорноморської зернової ініціативи. У МЗС України наголосили, що поступки РФ стануть перемогою російського продовольчого шантажу.

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