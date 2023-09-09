Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Розраховуємо на подальший тиск": Зеленський назвав, які санкції потрібні проти Росії

"Розраховуємо на подальший тиск": Зеленський назвав, які санкції потрібні проти Росії

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Президент зазначив, що тиск на агресора повинен тривати.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкційний наступ світу проти Росії має посилитися.

Про це він заявив під час зустрічі з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, який разом з Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти РФ.

"Важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів російських терористів. Також треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Наша санкційна група вже продемонструвала вагомі результати. Розраховуємо на подальший тиск, який дасть Україні змогу швидше перемогти російський терор", - сказав президент.

Нагадаємо, Росія прагне послаблення санкцій в обмін на відновлення Чорноморської зернової ініціативи. У МЗС України наголосили, що поступки РФ стануть перемогою російського продовольчого шантажу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
143
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація