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"Розраховуємо на дієву участь у поверненні викрадених РФ дітей": Зеленський прилетів до ПАР
Очільник української держави анонсував низку важливих зустрічей у ПАР
Президент України Володимир Зеленський прибув до ПАР.
Про це він заявив у повідомленні у соціальних мережах у ніч проти 25 квітня 2025 року.
“Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль”, — йдеться у повідомленні.
“Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки”, — резюмував глава української держави.
Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на ворожі удари після Великодня і назвав їх “свідомим терором”.