Розрив Росії з Вірменією поглиблює сумніви щодо впливу Кремля в колишньому СРСР – Reuters

Публічний конфлікт між Росією та Вірменією, одним із її найдавніших і найближчих союзників, поглиблює сумніви щодо здатності Москви утримувати та поширювати владу на частини колишнього Радянського Союзу, коли вона зосереджена на веденні війни в Україні.

Про це пише Reuters.

У Вірменії розташована військова база РФ і країна була єдиним стратегічним союзником Москви в нестабільному Південному Кавказі – регіоні, пересіченому нафто- і газопроводами.

"Жалюгідні дії Росії в Україні змусили колишніх клієнтів шукати інших, більш надійних захисників. Я впевнений, що вони (росіяни - ред.) зроблять все можливе, щоб запевнити інших, зокрема Сирію, у своїй подальшій підтримці", – сказав колишній посол Великої Британії у Росії Ентоні Брентон.

Протягом багатьох років відносини між Москвою та Єреваном то теплішали, то охолоджувалися, але в останні тижні Вірменія фактично заявила, що не вірить у здатність Росії захистити її в рамках оборонного пакту (ОДКБ), і шукає інших партнерів на тлі ескалації напруженості у відносинах з сусіднім Азербайджаном.

Відсутність Росії може відкрити двері для інших гравців – Туреччини, Азербайджану, Ірану, Китаю чи Заходу – вони можуть спробувати зайняти місце Росії на Південному Кавказі чи інших пострадянських територіях, які вона відкрито вважає своєю сферою впливу.

У червні Пашинян вказав на розрив між його країною і Москвою, заявивши: "Ми не є союзником Росії у війні з Україною".

У вересні, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Пашинян визнав, що "залежність від Росії у питаннях безпеки була помилкою".

Вірменія заявила, що Росія не може надати зброю, яку вона традиційно постачала, тому що вона потрібна для війни проти України і тому Єреван звернувся до Індії. Після відмови у дозволі очолюваному Росією військовому блоку ОДКБ проводити маневри на вірменській землі, прем'єр-міністр Нікол Пашинян цього тижня санкціонував проведення спільних військових навчань зі США, які є найбільшим прихильником України.

Ще одним джерелом напруги є те, що Вірменія повністю приєдналася до Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки вона хоче висунути звинувачення у військових злочинах проти Азербайджану. МКС видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у військових злочинах – незаконній депортації дітей з України, тому цей крок підвищує ймовірність того, що російський диктатор не зможе відвідати близького союзника.

Нагадаємо, МЗС Росії викликало посла Вірменії через низку "недружніх" дій.

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