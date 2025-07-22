Розрив Путіна з Трампом: чому Кремль обрав ескалацію війни замість зближення зі США

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Схоже, президент Росії Володимир Путін спокійно сприймає перший серйозний розрив у відносинах із президентом США Дональдом Трампом. Експерти та наближені до Кремля джерела вважають, що російський диктатор заздалегідь готувався до погіршення діалогу, попри тимчасове зближення на початку другого президентського терміну Трампа.

Про це пише видання The Guardian.

Як у Росії сприймають погіршення стосунків з Трампом?

Хоча у Москві не приховують прикрого враження від зміни риторики Трампа — минулого тижня він різко виступив за військову підтримку України та пригрозив масштабними санкціями щодо Росії — джерела переконані, що Путін завжди ставив свої військові цілі вище дипломатичних надій. Він вважає, що Росія поступово здобуває перевагу, а український опір може вичерпатися.

Реклама

«Москва розчарована і засмучена, що з Трампом не вийшло. Але якими б не були очікування Путіна щодо добрих стосунків із Трампом, це завжди було другим після його максималістських цілей в Україні. Для Путіна вторгнення до України — це питання існування«, — зауважив колишній кремлівський посадовець.

Незважаючи на тривале загравання Путіна до Трампа, офіційні особи в Кремлі досі уникають прямої критики на його адресу. Втім, за зачиненими дверима переважає суміш роздратування та усвідомлення реальності.

«У Москві були надії та очікування налагодити тісні стосунки з Трампом. Але базове очікування в Росії завжди полягало в жорсткіших санкціях США і стабільному потоці зброї до України», — сказала незалежна російська аналітикиня Тетяна Станова.

Коли Трамп повернувся до Овального кабінету на початку року, відновивши зусилля зблизитися з Москвою і знову пообіцявши припинити війну в Україні за 24 години, у Кремлі виникло відчуття відкриття нової можливості. Конфлікт Трампа із президентом України Володимиром Зеленським лише підсилював враження, що США можуть змінити курс.

Реклама

Адміністрація Трампа давно розглядалась як потенційна платформа для геополітичних маневрів Кремля: шанс підірвати згуртованість НАТО та поставити під сумнів відданість Заходу підтримці Києва.

Проте цей період швидко завершився, коли Трамп висловив невдоволення небажанням Путіна погодитись на припинення бойових дій. Він оголосив про новий пакет підтримки України, зокрема постачання систем Patriot, і поставив жорсткий ультиматум: досягти миру за 50 днів або зіштовхнутися з масштабними санкціями.

Особливо прикро Трампу, вочевидь, було те, що його особисті зусилля — шість телефонних дзвінків до Путіна — не мали результату. Як людина, чутлива до власного іміджу, він сприйняв це як ляпас.

«Я повертаюся додому, кажу: „Перша леді, я мав чудову розмову з Володимиром. Думаю, ми все владнали“. А потім вмикаю телевізор, або вона каже мені: „Цікаво, бо вони щойно бомбили будинок для літніх людей“, — розповідав президент США.

Реклама

Колишній кремлівський інсайдер вважає, що послідовні обстріли українських міст після дзвінків були прорахунком: «Путін не намагався навмисно принизити Трампа — але точно не впорався з цим мудро».

Як у Кремлі сприймають 50-денний ультиматум від Трампа?

Попри це, чимало російських чиновників та провоєнних коментаторів з полегшенням відзначили, що погрози Трампа не були такими жорсткими, як очікувалося. У Москві їх трактують як своєрідну «тимчасову перепустку» для Путіна на 50 днів.

«За 50 днів може статися багато чого — і Путін це розуміє. Він сприймає Трампа як емоційного і вразливого до впливу. Москва і далі робитиме сигнали у бік Вашингтона. Вони не вважають цю тріщину незворотною», — вважає інше джерело з російських зовнішньополітичних кіл.

Нині Кремль зосереджений на активізації свого наступу. Безперервні атаки дронами — щоночі запускаються тисячі — поступово виснажують українську протиповітряну оборону. Удари по містах, зокрема по Києву, останнім часом значно почастішали.

Реклама

На фронті російська армія хоч і повільно, але просувається вперед, підходячи ближче до ключового міста Покровськ на сході.

За словами обізнаних із логікою Путіна осіб, 50-денний ультиматум лише спонукатиме його посилювати наступальні дії.

«Російське керівництво не реагує на тиск. Найімовірніше, можна сказати, що перша фаза відносин США-Росія за Трампа, яка тривала приблизно шість місяців, завершилася», — наголосив впливовий аналітик і радник Кремля Федір Лук’янов.

Інсайдер із Кремля додав, що Путін «одержимий» ідеєю мати сильний вигляд, тому навряд чи змінить курс через погрози Вашингтона.

Реклама

Це невтішна звістка для нечисленної частини російської еліти, яка сподівалась на нове потепління зі США та на потенційне економічне полегшення.

Багато хто вважав, що симпатія Трампа до Путіна може стати переломним моментом, здатним привести до скасування санкцій, відновлення західного бізнесу, нових угод із контролю над озброєннями та посилення позицій Москви в Європі.

Серед звичайних росіян зростає прагнення до завершення війни — соціологія свідчить про підвищення підтримки ідеї припинення бойових дій, що йде в парі з кращим сприйняттям США.

Однак головною умовою для цього прориву було те, що Путін мав погодитися на припинення вогню, що заморозило б лінію фронту і закріпило б за Росією захоплені території, позбавивши Київ шансів на їхнєповернення.

Реклама

Та, за словами Станової, «у певних московських колах є розчарування через погіршення відносин», однак ті, хто ставить співпрацю зі США вище за війну в Україні, не мають значного впливу на політику.

Чому Путін відкинув пропозиції Трампа?

Для тих, хто уважно спостерігає за Путіним, не стало несподіванкою, що він відкинув пропозиції Трампа, натомість знову озвучивши свої масштабні вимоги, які передбачають фактичне обмеження українського суверенітету. Йдеться про зобов’язання НАТО не розширюватися на схід, нейтралітет України, обмеження її армії, захист російськомовного населення і визнання територій, захоплених Росією.

Як зазначив колишній чиновник: «У цій війні загинуло понад 100 тисяч росіян. Путін просто не може повернутися додому з чимось меншим, ніж тим, що матиме вигляд справжньої перемоги».

Зараз у Кремлі, схоже, знову посилюється вплив жорсткої фракції, яка сприймає зіткнення зі США не як можливість, а як неминучість.

Реклама

«Не забувайте: ми бачимо Сполучені Штати не як нейтрального арбітра, а як сторону у війні проти нас в Україні. Ви постачаєте зброю, яка дозволяє нашим ворогам продовжувати боротьбу. Тож так, США воюють з нами. Путін дав Трампу час це змінити. Час спливає», — написав у Telegram російський радикальний ідеолог Олександр Дугін.

Нагадаємо, напередодні американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Путін не зупиниться з війною проти України, поки його хтось не зупинить. Тож, за словами сенатора, Трамп от-от «надере зад» президентові Росії, запровадивши мита проти країн-покупців російської нафти.

Водночас, ексрадник Трампа за його першої каденції Джон Болтон вважає, що президент США зараз зацікавлений у тому, аби дистанціюватися від України — як у дипломатичному, так і військовому планах.