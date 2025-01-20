Розсекречення документів про вбивство Кеннеді та відновлення роботи TikTok у США: заяви Трампа перед інавгурацією

Президент США Дональд Трамп виступив на мітингу перед своїми прихильниками у Вашингтоні. Завтра приблизно в цей же час у Трампа відбудеться інавгурація.

Головне з виступу американського політика під час мітингу:

"Завтра опівдні закриється завіса чотирьох довгих років занепаду Америки — і ми почнемо новий день американської сили, процвітання, гідності і гордості", — заявив Трамп, натякаючи на свою інавгурацію.

Він доручить військовим створити систему протиракетного захисту "Залізний купол" для оборони США.

Пообіцяв розсекретити документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга.

"Всі дурні розпорядження Байдена будуть скасовані протягом доби".

"Уявляєте, TikTok повернувся", — перед його виступом США розблокували соцмережу на території країни.

Вкотре сказав, що попередні вибори були сфальсифіковані і він здобув на них перемогу.

Заявив, що після інавгурації його прихильники побачать президентські укази, які надзвичайно потішать жителів США.

Пообіцяв зупинити "вторгнення через південний кордон" та "розблокувати" видобуток нафти в країні. Оголосив війну нелегальним іммігрантам та бандам, які орудують на території США до вечора 20 січня.

Департамент ефективності очолить Ілон Маск. "Ми повинні берегти наших геніїв, тому що у нас їх не так вже й багато", - заявив Трамп після виступу Маска.

Трамп заявив, що угода між Ізраїлем і ХАМАСом була досягнути лише завдяки його перемозі на виборах.

Також Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. При цьому він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

Зокрема, у своїх публічних виступах Трамп зазначав, великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів.

Однак зараз в команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією

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