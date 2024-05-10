Розшук Зеленського: Малюська пояснив, що це означає для України та які наслідки

Міністр припустив, що вчинок РФ обмежить коло безпроблемних подорожей для тих, хто був оголошений у розшук.

Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, що в юридичному плані означає для держави оголошення Росією в розшук президента Володимира Зеленського.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "BBC News Україна".

Малюська звернув увагу, що у розшук Росія оголосила не лише Зеленського, а ще низку топчиновників.

"Для усіх них означає, що подорожі будь-які – ділові чи не ділові – в майбутньому в країни, які, скажімо так, не є прозахідними чи не є активними союзниками України, стають трохи ризикованішими. Через механізми взаємної правової допомоги, запитів, можливі проблеми, затримання – процедурні, бюрократичні складнощі", – пояснив міністр юстиції.

Він зазначив, що Зеленський наразі може вільно подорожувати, адже має імунітет президента. Однак посада глави держави – не вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном, у лояльних до себе країнах.

"Я сумніваюсь, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу і що Інтерпол буде сприяти – це майже неймовірний сценарій", – висловив думку Малюська.

"Однак навіть іноді той самий Інтерпол пропускав якимись чином – бо це теж велика бюрократична машина – наших, наприклад, колишніх АТОшників, яких десь відловлювали в країнах Європи. Відповідно, це трішки попсує життя чи обмежить коло подорожей, безпроблемних подорожей для тих, хто був оголошений у розшук…" – додав міністр.

Водночас він звернув увагу, що в України "серйозніші інструменти", адже президента Росії Володимира Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд. Це набагато серйозніше від того, що зробила РФ через її національні розслідування.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук Зеленського та інших високопосадовців, серед яких – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ексголовком Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, нардеп Петро Порошенко.

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