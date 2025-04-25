Розшукуваний депутат Шахов знайшовся в Дубаї: подробиці розслідування

Нардеп Сергій Шахова та апартаменти в Дубаї, в яких він мешкає / © Колаж

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Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов уже понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина. Шахов від березня 2023 року перебуває в розшуку у справі про недекларування майна на 88 млн грн.

Про це йдеться у розслідування журналістів проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»).

Журналісти встановили місце перебування Шахова, проаналізувавши фото та відео з соцмереж його старшої доньки. Розслідувачі також співставили інтер’єри зі включень депутата до онлайн-засідань Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, членом якого він є.

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Завдяки доступу до отриманого у співпраці з OCCRP дубайського витоку даних про власників нерухомості журналісти з’ясували, що оренда апартаментів, у яких проживає родина Шахова, могла стати в суму до 300 тис. дол. Ці витрати, як і вартість навчання двох дітей депутата у приватній школі в Дубаї за 40 тис. доларів. на рік, політик у своїх деклараціях не зазначив. Інформацію про навчання журналісти встановили через аналіз відео з соціальних мереж.

Офіційно тривалу відсутність в Україні Шахов і його захист у суді пояснюють «необхідністю лікування за кордоном». Журналісти звернулися до депутата з проханням надати коментар, проте він наразі не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення.

У межах розслідування журналісти переглянули кілька відеозаписів онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики, в яких Шахов брав участь дистанційно. В кадрі помітили характерні елементи інтер’єру — зокрема яскраво-жовту шафу, специфічну вентиляцію, світильник і колону.

Ці ж деталі з’явилися на фото та відео з соцмереж, які від квітня 2023 року публікує 20-річна донька депутата Софія.

Згідно з даними дубайського витоку, апартаменти орендує цивільна дружина Шахова — Інна Журба. Річна вартість оренди становить приблизно 100 тис. дол., а за період від липня 2022 до вересня 2025 року загальна сума сягає близько 300 тис. дол. Однак жодних відомостей про цю нерухомість або витрати на її оренду в деклараціях нардепа немає.

Журналісти нагадали, що 2023 року правоохоронні органи ініціювали питання щодо можливого позбавлення Шахова депутатського мандата через його тривалу відсутність в Україні.

Народний обранець стверджував, що перебуває на лікарняному, однак пояснив, що оформити його в Україні не зміг — адже лікувався за кордоном. Окрім того, Шахов намагався пояснити свою відсутність відрядженнями, зокрема до Естонії, посилаючись на дозвіл від голови парламенту Руслана Стефанчука. Проте в естонському парламенті журналістам повідомили, що Шахов їх не відвідував.

До слова, Державне бюро розслідувань провело обшуки в ексзаступниці міністра економіки України Світлани Панаіотіді.