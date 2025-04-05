Розширення дії статті 5 на Україну без офіційного членства в НАТО: Рютте відповів на ініціативу Мелоні

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити п’яту статтю НАТО на Україну без членства країни у Альянсі. Генсек НАТО Марк Рютте відповів на ініціативу Мелоні.

Свою думку Марк Рютте висловив в інтерв’ю NV.

«Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею. Нам потрібно, щоб усі ці ідеї були на столі, а потім, коли буде укладена мирна угода, ми зможемо дуже чітко оцінити, яким є найкращий шлях вперед», — сказав генсек.

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Відповідаючи на запитання, наскільки ефективною може бути така гарантія безпеки, як введення європейських миротворців в Україну та чи дійсно це може стримати Росію, Рютте заявив, що це залежить, від того, як саме це буде зроблено, скільки людей там буде, який точний масштаб цієї конкретної місії. Генсек НАТО зазначив, що це — одна з можливостей, один з варіантів.

«На першому рівні цього мають бути Збройні сили України, які на першій лінії оборони у стримуванні. А далі треба визначити, що ще необхідно, щоб досягти нашої спільної головної мети — зробити так, щоб мирна угода була стійкою і щоб Росія ніколи більше не змогла повторити цього. І ось тут знову постають французько-британські ідеї, пропозиції Італії, ініціативи Німеччини та інші ідеї. Нам потрібно знайти найбільш практичне рішення», — резюмував Марк Рютте.

Зауважимо, що у п’ятій статті НАТО зазначено: збройний напад на одну з країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів. НАТО ж вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу.

Раніше генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни.