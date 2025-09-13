- Дата публікації
Розширення війни: Зеленський пояснив загрозу російських дронів для сусідніх країн
Український президент вважає, що європейські партнери України повинні діяти превентивно, оскільки не буває «малозначимих воєнних загроз».
Маршрути руху російських ударних дронів завжди прораховані, а військове командування РФ точно розуміє, куди вони прямують і скільки часу можуть провести в повітрі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
«Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», — наголосив він.
Український президент нагадав, що сьогодні, 13 вересня, Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі.
«За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин», — зазначив він.
Зеленський додав, що військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії задіювала також Польща.
«Фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині», — повідомив він.
Український президент вважає, що європейські партнери України повинні діяти превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз.
«Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків „шахедів“ і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення», — звернувся до лідерів країн Європи Володимир Зеленський.
Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Раніше, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.
Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.
У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.