Розширення війни: Зеленський пояснив загрозу російських дронів для сусідніх країн

Атака російських "Шахедів" / © ТСН

Маршрути руху російських ударних дронів завжди прораховані, а військове командування РФ точно розуміє, куди вони прямують і скільки часу можуть провести в повітрі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», — наголосив він.

Український президент нагадав, що сьогодні, 13 вересня, Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі.

«За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин», — зазначив він.

Зеленський додав, що військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії задіювала також Польща.

«Фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині», — повідомив він.

Український президент вважає, що європейські партнери України повинні діяти превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз.

«Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків „шахедів“ і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення», — звернувся до лідерів країн Європи Володимир Зеленський.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Раніше, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.