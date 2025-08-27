Розслідування підриву Північних потоків під тиском: Франція різко звинуватила Росію

Північний потік / © Associated Press

Франція звинуватила Росію у спробах впливати на міжнародне розслідування підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Париж закликав Москву не втручатися у роботу слідчих органів та засудив продовження російських ударів по інфраструктурі України.

Про це повідомило видання «Укрінформ».

Заява пролунала 26 серпня під час засідання Ради Безпеки ООН, яке скликала сама Росія, аби обговорити перебіг розслідування вибухів на газопроводах. Представниця Франції заявила, що Москва чинить тиск на слідчих.

«Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості», — наголосила французька делегація.

Париж зауважив, що Росія неодноразово тиснула на німецьких слідчих, і назвали це неприпустимим. Водночас нагадали, що прокуратури Швеції та Данії завершили свої розслідування ще у лютому 2024 року, тоді як Німеччина продовжує розслідування та вже затримала одного з підозрюваних.

Французька делегація підкреслила, що нинішнє засідання лише демонструє прагнення Росії відвернути увагу та ресурси міжнародних інституцій. Окремо було наголошено на суперечності між заявленим «занепокоєнням» Москви через атаки на європейську критичну інфраструктуру та її власними систематичними обстрілами українських енергетичних і цивільних об’єктів.

Що відомо про підрив газопроводів

26 вересня 2022 року на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» сталися вибухи, після яких постачання газу було повністю зупинене. Розслідування розпочали кілька європейських країн.

21 серпня 2025 року в Італії арештували громадянина України Сергія Кузнєцова, якого влада Німеччини підозрює в організації вибухів. На судовому засіданні він відкинув усі звинувачення та відмовився від екстрадиції, заявивши, що під час інциденту перебував в Україні. Наступне слухання призначене на 3 вересня.

За версією слідства, у вересні 2022 року Кузнецов керував операцією з борту яхти Andromeda. Йому закидають «антиконституційний саботаж», «умисне спричинення вибуху» та «руйнування будівель».