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Розслідування катастрофи рейсу МАУ та загроза нової війни. П'ять новин, які ви могли проспати

Розслідування катастрофи рейсу МАУ та загроза нової війни. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Експертиза катастрофи літака МАУ, яку провели в Канаді, не виявила підтверджень версії, що його було збито навмисно. Про це пише CBC News Читати далі –>
  • Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що при підготовці пропозицій щодо оборонного бюджету США враховувалися можливості нових воєн. Читати далі –>
  • Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що влада Китаю вже знищила нібито чинні докази поширення коронавірусу з лабораторії в Ухані. Читати далі –>
  • Учасницю штурму Капітолію в США засудили до умовного терміну, громадських робіт і штрафу. Читати далі –>
  • У Росії на території 17 районів Якутії гасять лісові пожежі площею понад 36 тисяч га. Читати далі –>