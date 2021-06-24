Розслідування катастрофи рейсу МАУ та загроза нової війни. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Експертиза катастрофи літака МАУ, яку провели в Канаді, не виявила підтверджень версії, що його було збито навмисно. Про це пише CBC News Читати далі –>
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що при підготовці пропозицій щодо оборонного бюджету США враховувалися можливості нових воєн. Читати далі –>
- Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що влада Китаю вже знищила нібито чинні докази поширення коронавірусу з лабораторії в Ухані. Читати далі –>
- Учасницю штурму Капітолію в США засудили до умовного терміну, громадських робіт і штрафу. Читати далі –>
- У Росії на території 17 районів Якутії гасять лісові пожежі площею понад 36 тисяч га. Читати далі –>