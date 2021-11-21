Розслідування у справі "вагнерівців" триває за трьома напрямами: деталі

За словами Веніславського, ані розслідування Bellingcat, ані розслідування Тимчасової слідчої комісії не встановили факту державної зради.

Розслідування щодо операції із затримання російських найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" триває за трьома напрямками.

Про це розповів представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, інформує телеканал UA.

"Є три напрями розслідування цієї події. Перший – це Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Другий — Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, за фактом оприлюдненої у ЗМІ інформації було зареєстроване кримінальне провадження. І третій напрям — це журналістські розслідування Bellingcat та українських журналістів. Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки", — пояснив Веніславський.

Представник глави держави у КСУ нагадав, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради підготувала проміжний звіт, проте він вважає, що остаточний звіт у цій справі буде "повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat".

За його словами, ані розслідування Bellingcat, ані розслідування Тимчасової слідчої комісії не встановили факту державної зради з боку вищих посадових осіб або факту витоку інформації з Офісу президента.

Нагадаємо, що 17 листопада Вellingcat оприлюднило розслідування про так званий "вагнергейт" — ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до військових злочинів на сході України.

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