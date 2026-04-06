«Розуміє, що йому кінець»: британський полковник пояснив, чому Путін боїться завершувати війну

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Мирні переговори зайшли у глухий кут, адже диктатор Путін не хоче завершувати війну проти України та переконаний, що контролює ситуацію.

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем в коментарі 24 Каналу висловив думку, що Путін панічно боїться мирної угоди, якщо вона не передбачатиме його перемоги.

За його словами, після завершення війни для кремлівського режиму виникнуть серйозні ризики.

Реклама

Філіп Інгрем зазначив, що Володимир Зеленський запропонував мирний план або щонайменше шлях до його реалізації. У ході переговорного процесу президент України на кожному етапі демонстрував готовність до більших поступок, коли цього вимагав Дональд Трамп. Водночас Київ не відступав від національних інтересів.

Натомість диктатор Путін не пішов на компроміси й навіть посилив свої вимоги. Він переконаний, що контролює ситуацію, тому не зацікавлений у реальних переговорах.

«Путін розуміє, що йому кінець, якщо він не повернеться з перемогою, без плану реінтеграції у суспільство величезної кількості людей, яких він втягнув в армію, без плану з виведення російської економіки з воєнного режиму», — пояснив полковник.

Він додав, що наслідки можуть бути вкрай жорсткими.

Реклама

«Ймовірно, кінець буде дуже жорстоким. Такого плану у нього немає. Тому припинення війни не в інтересах Путіна. Йому вигідно це продовжувати», — наголосив Інгрем.

За словами експерта, поки кремлівський лідер має змогу маніпулювати Дональдом Трампом і затягувати міжнародні процеси, він відчуває контроль над ситуацією.

«Думаю, Путін панічно боїться мирної угоди, якщо вона не буде означати його перемогу. Тому що він розуміє, що якщо війна закінчиться, то виникне загроза його становищу та системі влади», — сказав Філіп Інгрем.

Також, за оцінкою експерта, Путін і його оточення побоюються повернення окупантів із фронту, які можуть становити загрозу для режиму. Тому їм вигідно утримувати їх у зоні бойових дій.

Реклама

Окрім цього, зазначається, що під час війни російська еліта отримує значні фінансові вигоди, що також впливає на небажання завершувати бойові дії.

Раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що політико-військова частина мирних переговорів щодо України наразі призупинена через загострення ситуації на Близькому Сході.

Ми раніше інформували, що український президент Володимир Зеленський заявив про готовність української делегації приїхати на переговори з Росією до Стамбула.