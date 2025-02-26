"Розумний хлопець": Трамп відповів, як ставиться до Путіна та чи буде вимагати від РФ поступок

Попри те, що Трамп похвалив Путіна, він запевнив, що російський диктатор "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп назвав диктатора Володимира Путіна "розумним хлопцем" і "хитрою людиною".
Про це Трамп сказав під час першого засідання свого кабінету міністрів.
Президента США запитали про те, як це – вести переговори з Володимиром Путіним.
"Він дуже розумний хлопець, він дуже хитра людина. Я мав справу з деякими справді поганими людьми, але я скажу вам, що стосується цього, він не мав наміру, на мій погляд, залагоджувати цю війну. Я думаю, він хотів всього цього, коли мене обрали, ми говорили, і я думаю, що ми укладемо угоду", – сказав Трамп.
Проте Трамп запевнив, що Путін "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні.
"Так, він буде", – відповів Трамп на запитання, чи буде Путін йти на поступки. На запитання, на які саме поступки доведеться піти російському диктаторові, він відповів: "Я не хочу вам зараз говорити".
"Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що через те, що нас обрали, ця війна закінчиться. І я також вірю, що якби ми не були обрані, якби ця адміністрація не виграла вибори, ця війна тривала б довго, і він захотів би забрати все. Протягом певного часу багато людей було б убито", – підсумував президент США.
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп також заявив, що домовиться з Росією та Україною "про припинення вбивств". Крім того, він назвав дату зустрічі із Зеленським.
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