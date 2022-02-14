США переносять з Києва своє посольство: куди переїздять дипломати

Посольство США продовжуватиме співпрацювати з українським урядом.

США через загрозу імовірного нападу РФ тимчасово переміщують своє посольство в Україні з Києва до Львова.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу 14 лютого.

"У мене немає вищого пріоритету, ніж безпека і безпека американців у світі, і це, звісно, включає наших колег, які працюють за кордоном. Ми з командою постійно переглядаємо ситуацію з безпекою. З огляду на це, ми перебуваємо в процесі тимчасового перенесення діяльності нашого посольства в Україні до Львова через різке прискорення нарощування російських сил. Посольство продовжуватиме співпрацювати з українським урядом, координуючи дипломатичну співпрацю в Україні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля для деескалації кризи", - запевнив держсекретар США.

Блінкен назвав цей крок "розважливим запобіжним заходом" і запевнив, що це "жодним чином не підриває підтримку Штатів чи відданість Україні".

"Наша відданість суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною. Ми також продовжуємо наші зусилля для досягнення дипломатичного рішення, і ми продовжуємо співпрацювати з російським урядом після розмови президента Байдена (президент США Джо Байден. - Ред.) з президентом Путіним (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) , і моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим (міністр закордонних справ Сергій Лавров. - Ред.). Шлях до дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно. Ми з нетерпінням чекаємо повернення наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови", - підсумував він.

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