"Розверніться, поки ще є час": сенатор США вимагає зупинити постачання російського дизеля

Річард Блюменталь / © Associated Press

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Сенатор США Річард Блюменталь закликав судноплавні компанії розвернути танкери з російським дизелем. Він наголосив, що ввезення цього пального до Америки є незаконним.

Про це сенатор від Демократичної партії повідомив у соцмережі Х.

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Законодавець звернувся до морських перевізників, чий флот задіяний у доставці російського пального до американських портів.

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«Змініть курс, поки ще є час», — наголосив він.

Зокрема, сенатор надіслав листа керівникові грецької компанії EASTMED Атанасіосу Мартіносу щодо танкера Agioi Fanendes. Судно під прапором Мальти вийшло з російського порту 22 жовтня майже з 40 тисячами тонн дизеля і має прибути до порту Нью-Йорка та Нью-Джерсі 7 листопада.

Сенатор вимагає від компанії до 31 жовтня надати дані про всіх учасників угоди: продавця, покупця, фрахтувальника, страховика, оператора термінала та дистриб’ютора. Крім того, він просить уточнити, чи отримувала компанія якісь вказівки від Мінфіну США.

Блюменталь підкреслив, що розвантаження цього пального порушує закон 2022 року Ending Importation of Russian Oil Act. За його словами, генеральна ліцензія № 135 від Мінфіну США не може скасувати заборону, встановлену законодавчим органом.

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«Президент, можливо, видав ліцензію для сприяння цій операції, але лише Конгрес може зробити її юридично чинною», — заявив Блюменталь.

Політик підсумував, що жодні ліцензії не звільнять компанії від відповідальності за порушення закону.

«Розверніться, поки ще є час. Якщо ви доставите дизель, ви порушите цілком однозначний закон, ухвалений у 2022 році, який забороняє імпорт російського пального. Жоден президент не може одноосібно скасувати закон», — зазначив сенатор.

Дизельна угода Трампа та Путіна — останні новини

Нагадаємо, три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю прямують до США в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Серед них — судно Leruo, яке перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

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Раніше ТСН.ua писав, що дизельна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним викликала критику як в Україні, так і у США. У Вашингтоні група сенаторів від обох партій поставила під сумнів законність домовленості, посилаючись на ухвалену 2022 року заборону на імпорт російської нафти.

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