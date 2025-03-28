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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Розвіддані та ліцензії на виробництво ППО — Зеленський про підсумки візиту до Європи

Зеленський підвів підсумки Саміту в Парижі і розповів, яку додаткову допомогу отримає Україна від Європи.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Європейці розширили доступ Україні до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на сьогоднішньому брифінгу, коментуючи результати саміту у Парижі.

За його словами, усі лідери на зустрічі пообіцяли Україні додаткові оборонні пакети. Крім того, нове засідання у форматі «Рамштайн» проведуть у квітні. За Організацію буде відповідальна Велика Британія і Німеччина.

«Ми також домовилися з партнерами деяких країн, це ініціатива саме європейська, про розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги. Далі ми домовилися з деякими лідерами щодо нашого українського доступу до їхніх складів з боєприпасами», — каже Зеленський.

Крім того, Україна домовилася про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони, проводитиметься робота над отриманням ліцензії для деяких видів артилерії. Також Київ отримає додаткові інвестиції в виробництво українських дронів і ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео

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