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Розвіддані та ліцензії на виробництво ППО — Зеленський про підсумки візиту до Європи
Зеленський підвів підсумки Саміту в Парижі і розповів, яку додаткову допомогу отримає Україна від Європи.
Європейці розширили доступ Україні до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на сьогоднішньому брифінгу, коментуючи результати саміту у Парижі.
За його словами, усі лідери на зустрічі пообіцяли Україні додаткові оборонні пакети. Крім того, нове засідання у форматі «Рамштайн» проведуть у квітні. За Організацію буде відповідальна Велика Британія і Німеччина.
«Ми також домовилися з партнерами деяких країн, це ініціатива саме європейська, про розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги. Далі ми домовилися з деякими лідерами щодо нашого українського доступу до їхніх складів з боєприпасами», — каже Зеленський.
Крім того, Україна домовилася про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони, проводитиметься робота над отриманням ліцензії для деяких видів артилерії. Також Київ отримає додаткові інвестиції в виробництво українських дронів і ракет.
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