Розвідка бачить все: Зеленський розкрив реальний стан економіки РФ

Зеленський заявив про економічне падіння РФ / © Associated Press

Реклама

Після першого кварталу 2026 року російська економіка демонструє ознаки суттєвого падіння.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, отримавши дані розвідок.

«ГУР і Служба зовнішньої розвідки України ґрунтовно доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: фіксуємо суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати», — повідомив глава держави.

Реклама

За його словами, попри намагання Кремля використати війну в Ірані, щоб втримати фінансову стабільність і заробити додаткові кошти для війни з Україною, реальні результати для Росії негативні.

«Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють», — додав Зеленський, натякаючи на далекобійні удари дронів вглиб Росії.

Нагадаємо, що за останні дні Сили оборони завдали низки масованих ударів по РФ. Так, росіян заливає «нафтовим дощем» після атак по НПЗ в Туапсе в Краснодарському краї на узбережжі Чорного моря.

За даними президента Володимира Зеленського, завдяки «далекобійним санкціям» Україна лише за березень завдала російському нафтовому сектору збитків на 2,3 млрд дол.

Реклама

Новини партнерів