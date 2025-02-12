Розвідка Естонії назвала країну, яка допомагає Путіну обходити санкції

Багато іноземних деталей, знайдених у російській зброї, надійшли через Китай.

Китай допомагає агресорці Росії у виробництві військових безпілотників. Пекін став центром контрабанди критично важливих західних компонентів для російських збройних сил.

Про це заявила зовнішня розвідка Естонії у своєму щорічному звіті про національну безпеку, повідомляє Reuters.

За даними естонських розвідників, близько 80% таких компонентів, що потрапляють до РФ, зараз надходять з КНР. Зазначається, що Китай є "основним центром імпорту високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення до Росії в обхід західних санкцій". РФ не має внутрішніх альтернатив для запчастин для безпілотників, тому вони здебільшого постачаються із Заходу.

"Китайський уряд сприяє двосторонньому співробітництву і таємному передаванню компонентів подвійного призначення через приватні компанії", – йдеться у розвідувальному звіті.

Такий підхід, "ймовірно, зменшить залежність Росії від західних компонентів і в довгостроковій перспективі може підірвати здатність Заходу впливати на цю сферу". За даними естонської розвідки, до схем, ймовірно, залучені офіси західних компаній у Китаї.

"Китайські інтереси тут полягають у тому, щоб не допустити програшу Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", – заявив генеральний директор служби Каупо Росін.

Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав тих, хто допомагає диктатору РФ Володимиру Путіну продовжувати війну.

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