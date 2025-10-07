Розвідка назвала головну загрозу для режиму Путіна

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У Росії побоюються, що масове повернення з фронту військових і колишніх ув’язнених спричинить сплеск злочинності та дестабілізує суспільство. Експерти вже проводять паралелі з 1990-ми, коли ветерани афганської війни організовували банди та мафіозні групи.

Про це пише пресслужба Зовнішньої розвідки України.

«Російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Повідомляється, що проблема повернення ветеранів фронту до мирного життя у Росії не обмежується лише психологічними травмами, отриманими під час бойових дій, або кримінальним минулим великої частини військових. Значну роль відіграє і різкий контраст між високими фронтовими виплатами та реаліями мирного життя. Зарплати та премії військовослужбовців у зоні бойових дій часто у кілька разів перевищують середній дохід по країні. Повертаючись додому у міста з низькими зарплатами та економікою, підірваною санкціями та кризами, ветерани опиняються у ситуації, яка потенційно може стати джерелом соціальної напруги та дестабілізації.

У розвідці зазначили, що ситуація ускладнюється ще й через участь у війні великої кількості засуджених. За даними Федеральної служби виконання покарань, на фронт було відправлено від 120 до 180 тисяч ув’язнених. Зараз значна частина з них уже повернулася у російські міста, де спостерігається помітне зростання тяжких злочинів за участю осіб, які мають статус військовослужбовців. Комбінація психологічного стресу, кримінального досвіду та економічних труднощів створює потенційно вибухонебезпечний соціальний контекст, який нагадує 1990-ті роки, коли ветерани афганської війни формували банди та мафіозні угруповання.

Лише з 2023 року до військових судів надійшло щонайменше 989 справ, порушених за статтями щодо вбивств та умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень із летальними наслідками. Кількість вироків за такими злочинами демонструє стрімке зростання: якщо у 2022 році було винесено 38 вироків, то у 2023-му — вже 266, у 2024-му — 346, а лише за перші дев’ять місяців 2025 року суди розглянули 377 нових справ.

У відповідь на ці виклики влада посилює репресивні механізми. Федеральна служба виконання покарань отримала розширені повноваження щодо застосування спецзасобів проти ув’язнених — від кийків і електрошокерів до службових собак та водометів. Офіційно це пояснюють необхідністю забезпечення безпеки персоналу, проте фактично такі заходи спрямовані на утримання контролю над дедалі агресивнішими групами колишніх ув’язнених та військових.

Реклама

Повернення з фронту людей, які звикли до насильства і безкарності, створює високий ризик для внутрішньої стабільності Кремля. Якщо на початку саме ці ветерани виступали опорою режиму, то згодом вони можуть перетворитися на силу, здатну спричинити внутрішню дестабілізацію та потенційно підштовхнути до кризи в самій Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що світові лідери та військові експерти переглядають прогнози щодо війни в Україні, дедалі частіше наголошуючи, що слід готуватися до затяжного конфлікту.