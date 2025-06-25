Розвідка США назвала неефективними удари Трампа по Ірану: президент гнівно відреагував

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення CNN, що американські удари, спрямовані проти ядерних об'єктів Ірану, не знищили основні компоненти його ядерної програми.

Про це американський лідер написав у дописі на Truth Social, повідомляє CNN.

Трамп, назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії. З його слів, “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”.

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Втім, напередодні видання CNN повідомило, що військові удари США по ядерних об'єктах Ірану, ймовірно, лише відтермінували ядерну програму країни на місяців. За інформацією анонімних джерел медіа, про це свідчить попередня оцінка розвідки Сполучених Штатів.

Очільник Білого дому розкритикував CNN та The New York Times за їхні “спроби принизити”ці удари США по ядерних об'єктах Ірану.

"Фейкові новини CNN разом з невдахою NEW YORK TIMES об'єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. І Times, і CNN піддаються жорсткій критиці з боку громадськості", - написав Трамп у Truth Social.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт також виступила проти репортажу CNN, визнавши його існування, але назвавши його “відверто хибним”.

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Міністр оборони Піт Хегсет також спростовує ці повідомлення. З його слів, американська бомбардувальна кампанія “знищила здатність Ірану створювати ядерну зброю.

“Наші масивні бомби влучили точно в потрібне місце на кожній цілі — і спрацювали ідеально. Вплив цих бомб похований під горою руїн в Ірані. Тому кожен, хто каже, що бомби не були руйнівними, просто намагається підірвати авторитет президента та успішну місію”, - додав він.

Заяви CNN неефективність ударів США

CNN з посиланням на поінформовані джерела опублікувало матеріал про те, що удари США по Ірану не знищили ключові компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад.

Зазначається, що ця оцінка була підготовлена Розвідувальним управлінням Пентагона. Вона ґрунтується на аналізі бойових пошкоджень, проведеному Центральним командуванням США після американських ударів по ядерних об’єктах Ірану.

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Двоє джерел, знайомих з оцінкою, повідомили, що запаси іранського збагаченого урану вцілили після ударів США, а один зі співрозмовників видання зазначив, що “центрифуги здебільшого цілі”.

Дата публікації 08:16, 25.06.25 Кількість переглядів 81 Щоб Трамп не занудьгував! Саміт НАТО “прогнувся”! Чи варто на щось сподіватись Україні?