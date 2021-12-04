Розвідка США повідомила про плани Росії стягнути до кордонів України вдвічі більше військ, ніж навесні – ЗМІ

Розвідка США повідомила про плани Росії стягнути до кордонів України вдвічі більше військ, ніж навесні – ЗМІ

Можливе вторгнення може відбутися на початку наступного року.

Задля наступу проти України Росія може стягнути до кордонів до 175 тисяч своїх військових.

Про це пише видання axios.com із посиланням на слова неназваного високопосадовця адміністрації президента США, що, відповідно, посилається на дані американської розвідки.

Чиновник зазначив, що масштаби стягування російської армії будуть "вдвічі більшими, ніж ми бачили минулої весни під час швидкого нарощування російських військ біля кордонів України".

"Плани передбачають широке переміщення 100 батальйонних тактичних груп із приблизно 175 тис. особового складу разом із бронетехнікою, артилерією та технікою. За нашими оцінками, половина цих підрозділів уже перебуває поблизу кордону України", - заявив чиновник.

Водночас американська розвідка констатує, що "представники російського впливу та ЗМІ почали нарощувати контент, який ганьбить Україну та НАТО".

Журналіст axios.com пише, що "Путін уже досяг значного повернення інвестицій у свою дорогу загальноурядову операцію з підготовки до вторгнення. Він викликав усередині України стан паніки, дестабілізував і без того політично ослабленого президента України Володимира Зеленського і змусив Захід намагатися з’ясувати, як його (Путіна – ред.) стримати – і чи варто врешті запропонувати Путіну поступки щодо української території".

Чиновник з адміністрації президента США також зазначив, що вторгнення Росії до України можливе на початку 2022 року. Це підтверджують як супутникові знімки переміщення російської армії, так і приховані заяви та риторика російських високопосадовців та пропагандистських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило про те, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. У документі, який включає супутникові фотографії, видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки і артилерія, що знову прибули на місце дислокації.

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