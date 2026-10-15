Розвідка США пригрозила посольству України: у The Washington Post назвали вимогу Америки

США пригрозили зупинити обмін розвідданими з Україною через НПЗ — WP / © Associated Press

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Сполучені Штати пригрозили Україні негайним припиненням обміну розвідданими в разі нових атак на російські енергетичні об’єкти. Відповідне попередження отримало українське посольство у Вашингтоні

Про це передає The Washington Post.

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У виданні звернули увагу на суперечливість заяв з України про отримання чи неотримання розвідданих зі США. У WP вважають, що суперечність і плутанина навколо браку розвідувальних даних, схоже, виникли через закулісні погрози американських чиновників, які попереджали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, інакше вона ризикує бути відрізаною від критично важливої ​​американської зброї та розвідувальних даних.

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За інформацією джерел видання, США в понеділок пригрозили приховувати розвідувальні дані від України.

Представники розвідки США попередили посольство України у Вашингтоні, що якщо по російських енергетичних об’єктах буде завдано нових ударів, США негайно припинять будь-який обмін розвідувальною інформацією. За словами джерела, розвідувальна діяльність США не була припинена, принаймні не повністю, але загроза залишається.

«Попередження були настільки масштабними, що кожен [чиновник], чиє прізвище звучало україномовно, отримав дзвінок», — розповіло виданню джерело, знайоме з ситуацією.

У вівторковому інтерв’ю Зеленський підтвердив, що українські військові отримували попередження та погрози щодо обміну розвідувальними даними, але на ці погрози ще не було вжито заходів.

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Трамп також заявив журналістам у вівторок, що обмін розвідувальними даними продовжуватиметься. «Ми допомагаємо їм і ми ділимося розвідувальними даними. Ми хочемо, щоб війна закінчилася», — сказав він.

Дипломат ЄС, який працює в Києві, повідомив The Washington Post, що нібито: «Зеленський зацікавлений у тому, щоб припустити, що розвідувальну інформацію було зупинено — антиамериканське крило навколо Зеленського просуває цей наратив, — але я також можу уявити, що Трамп прагне тиснути на Зеленського. На мою думку, обидва сценарії можливі».

Розвідданих від США може не бути: останні новини

Нагадаємо, що пізно ввечері, 13 жовтня, у Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Через це в Деснянському районі було влучання у дев’ятиповерховий будинок.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив ТСН.ua, що передження про пуски балістики по Києву від західних партнерів знову не було.

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12 жовтня в Києві вибухи також пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, тому в Мережі стривожилися, чи може це свідчити, що США припинили надавати Україні розвіддані, як попереджали у ЗМІ та нардепи.

Під час візиту до Британії Зеленський заявив, що його зрадили, і розкритикував Трампа.

14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються на «військовий пакет» послуг StarShield. Сергій Стерненко повідомив, що зв’язок почав зникати на терміналах під час руху на великій швидкості, через що було зірвано низку важливих місій.

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