Диактатор Путін / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Путін міг змінити свою увагу щодо війни проти України на більш короткострокові цілі.

Про це пише видання CNN, з посилання на нові дані розвідки.

Джерела повідомляють, що диктатор акцентує увагу на зміцненні контролю над вже захопленими територіями України та стимулюванні російської економіки, яка виснажена війною та санкціями.

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Дані розвідки вказують, що раніше Путін вважав, що ситуація у війні складається на його користь і у нього достатньо ресурсів, щоб проводити затяжну війну і захопити всю Україну.

Нові уточнення щодо пріоритетів Путіна зіграли на вірі президента США Дональда Трампа та його команди, які думають, що тепер диктатор може бути більш схильним до укладання мирної угоди, аніж проводити подальшу війну.

Однак у керівництві США існує певний скепсис щодо Путіна і його тверджень, що він виступає за укладання мирної угоди. Також є думка, що навіть якщо Росія погодиться заключити мирну угоду, то пізніше може спробувати відновити військові дії, що захопити нові території України.

«Я думаю, що він, можливо, думає… про те, яка розумна мета може бути поставлена в найближчій перспективі», — сказав журналістам представник розвідки.

Адміністрація Трампа чинить тиск на Кремль, погрожуючи новими санкціями, що ставить Кремль у потенційно скрутне становище. Також під час переговорів сторони могли приділити особливу увагу потенціалу інвестицій між США і Росією в разі закінчення війни.

«Усе це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а й справді відчути, що він досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити боротьбу в якийсь момент пізніше», — заявив чиновник.

Також джерело повідомило, що диктатор Путін постійно згадує про «історичне походження російського народу», що вказує на прагнення захопити більшу частину територій України, «принаймні ті її частини, які, на думку Путіна, є колискою російської цивілізації».

Європейський чиновник розповів виданню, що Москва готова «підігравати» США і обмежити свої безпосередні цілі для поліпшення відносин із Вашингтоном. Однак країна «явно не відмовилася від своїх максималістських військових цілей».

«(Кремль сподівається, що поліпшення стосунків — ред.) відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення всіх цілей Путіна в Україні та за її межами», — сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф викликав занепокоєння серед членів адміністрації через свій підхід до переговорів із Володимиром Путіним.

Ми раніше інформували, що Україна підтвердила свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. Обговорення мирної угоди може розпочатися, як тільки Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 30 діб.