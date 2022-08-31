"Розвідники відпрацюють по максимуму": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів 31 серпня засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому військові доповіли про ситуацію на передовій та про її розвиток.

Глава держави від імені розвідки подякував усім людям, які підтримують Україну на півдні, особливо в Криму.

Про це президент сказав у відеозверненні 31 серпня.

"Сьогодні був дуже напружений день. Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації", – повідомив Зеленський.

"Озвучувати зараз деталі не буду. Скажу лише одне: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію і відпрацюють її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають", – додав президент.

Водночас він повідомив про дуже важкі бої на Донбасі – гарячі точки регіону не змінилися.

"Наші хлопці міцно тримають позиції. Дякую кожному воїну за стійкість!" – сказав глава держави.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові наступатимуть по всій лінії фронту, тож там починається "спека".

Читайте також: