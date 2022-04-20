"Розвинути максимальну швидкість у приєднанні до ЄС": Зеленський поговорив з головою Євроради про євроінтеграцію

"Розвинути максимальну швидкість у приєднанні до ЄС": Зеленський поговорив з головою Євроради про євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем євроінтеграцію держави.

Голова держави зауважив, що бачить з боку всіх друзів у Євросоюзі допомогу в максимальному русі України до ЄС.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 20 квітня.

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"Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу", – сказав президент України.

"Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити", – зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що бачить з боку всіх друзів у Євросоюзі допомогу в максимальному русі України до ЄС та подякував сьогодні за це голові Євроради.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, на зустрічі в Києві Зеленський з Мішелем обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку України й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС.

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