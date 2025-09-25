Розворот Трампа щодо Росії та України стався через нові розвіддані США: деталі від NYP

Володимир Путін, Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія є «паперовим тигром», заснована на нових даних американської розвідки. Йдеться про те, що Кремль стрімко наближається до економічного краху та поразки на полі бою внаслідок вторгнення до України.

Про це повідомляє New York Post.

Яка мета заяви Трампа?

Окрім того, Трамп наголосив, що Україна здатна повернути всі окуповані території. За даними джерел видання, така заява є «стратегічним кроком», спрямованим на те, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

У своєму пості у Truth Social після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп написав, що коли росіяни «дізнаються, що насправді відбувається з цією війною» в економіці, «Україна зможе повернути свою країну в початкових межах і, хто знає, можливо, навіть піти далі!»

У Білому домі підтвердили, що це було «стратегічним ходом, спрямованим на стимулювання переговорів». Один зі співрозмовників наголосив: «Це не означає жодних реальних змін у політиці».

Інший додав: «Це очевидна тактика тиску на Росію».

Заява Трампа спирається на дані про фінансові та військові труднощі РФ

Водночас заява президента США спирається і на нові дані про фінансові та військові труднощі Москви.

«Президент США — це людина, яка слухає, але йому потрібно перевіряти, порівнювати, говорити з багатьма людьми, і для мене це абсолютно нормально. Це наша робота як команди наших лідерів — говорити, радитися, повторювати, наводити докази, обмінюватися інформацією», — пояснив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

І Єрмак, і Зеленський підкреслили, що Трамп усвідомлює: заяви президента Росії Володимира Путіна про «повну перевагу на полі бою» — це «казки».

Поразки Росії на полі бою

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за останні місяці Росія майже не просунулась на фронті, натомість зазнавши величезних втрат. Від травня до серпня окупанти захопили лише 1 910,39 кв. км території, втративши при цьому 130 160 бійців убитими та пораненими — «надзвичайно високий рівень втрат».

«Я думаю, він знає більше деталей, ніж раніше, і я радий цьому, вдячний йому і, можливо, тим людям, які його інформували», — зазначив Зеленський про Трампа.

Стан російської економіки

Економіка Росії також демонструє спад: падіння нафтових доходів та витрати резервів із Фонду національного добробуту послаблюють державу. У серпні доходи від експорту нафти скоротилися до 13,5 млрд доларів від 14,4 млрд у липні. Загалом за вісім місяців 2025 року експорт нафти знизився на 16% у порівнянні з минулим роком.

Мінфін Росії запропонував підняти ПДВ до 22% і знизив прогноз зростання економіки цього року до 1% (проти 4,3% 2024-го).

Тим часом росіяни стикаються з паливним дефіцитом через удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

«Коли його [Путіна] економіка опиняється під тиском, йому доводиться вибирати між фінансуванням військової машини та виплатами людям, які забезпечували йому більшість у країні», — пояснив адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

«Президент чітко дає зрозуміти, що Росія перебуває у дуже слабкій позиції. І він абсолютно правий. Це велика країна з великою армією. Це воєнна економіка. Але минело вже три з половиною роки, і подивіться, як Україна змогла себе захистити», — наголосила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

«Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже й дуже погано для їхньої країни. Ось що президент дав зрозуміти. Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місцях», — заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

До слова, пані посол України у США Ольга Стефанішина розкрила ключові елементи, які допомогли змінити позицію Трампа щодо війни. Перед зустріччю президентів України та США команда Зеленського підготувала вичерпні дані про ситуацію на фронті та фінансовий стан Росії. Стефанішина сказала, що особисто займалася тим, щоб забезпечити максимум інформації оточенню Трампа. Вирішальну роль також могли зіграти деталі комунікації з ЄС, озвучені на зустрічі міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Водночас видання The Atlantic зазначає, що Трамп дедалі більше перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО, замість обіцянок посилити тиск на Росію чи активізувати підтримку Києва. У своїй новій риториці президент США насправді «натякає, що піде і дозволить Європі робити все, що вона захоче», включно з наданням більшої кількості зброї та, можливо, збиття російських військових літаків у повітряному просторі НАТО.